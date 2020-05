La radio hybride pour les voitures avec Radioline

Les avantages des technologies Broadcast et IP, à savoir, reposent notamment sur un réseau Broadcast (FM/DAB+) avec un faible coût de diffusion et un fort taux de couverture mais également sur un réseau IP qui offre l’interactivité et un accès aux contenus internationaux et natifs (radios IP, podcasts, webradios…). La voiture connectée représente une étape essentielle pour les secteurs des médias et de l’automobile, dans laquelle la radio doit conserver une place prépondérante. C'est à cet enjeu que Radioline entend répondre, en mettant à profit ses quinze années d’expériences dans le monde du net (web, mobile, TV connectée, objets connectés…), ainsi qu’à travers ses partenariats avec des acteurs majeurs du Broadcast (Panasonic Automotive, TDF).

Cette vidéo, réalisée par l’agence Merkutio, a également reçu le soutien du WorldDAB.