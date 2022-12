La radio SUN Junior diffusée à Nantes en DAB+

Lancé en octobre 2020, ce média sonore unique en son genre fédère petits et grands autour d’une programmation aussi agréable à écouter pour les enfants que pour leurs parents. Disponible 24h/24, SUN Junior est accessible toute l’année depuis la plateforme mySUN et les différentes plateformes de streaming.À l’image de SUN, SUN Junior veut donner à entendre une programmation musicale éclectique et locale, ponctuée de chroniques et émissions produites par les équipes de SUN, ses partenaires et par les jeunes accompagnés dans le cadre des actions d’éducation aux médias que cette radio associative mène tout au long de l’année...