La radio Maxximum est de retour dès ce samedi en DAB+

Riche de plus de 1 000 titres, la programmation sera particulièrement "innovante, pointue", et mettra l’accent sur les nouvelles scènes et l’exposition des titres et artistes inédits, reprenant ainsi les fondamentaux de la marque et de la radio originelle Maxximum.

La radio s’adressera aux 18-35 ans et consacrera également des rendez-vous destinés à faire revivre les grandes heures des années 90. Pointue et audacieuse, "innovante et rebelle", MAxximum proposera un programme inédit au sein du paysage radiophonique, avec une programmation exclusivement up-tempo, tech-house et techno et axée sur le clubbing.