La radio 100% organise un "Concert ultra privé"

Les auditeurs de 100% peuvent tenter leur chance afin d'assister à ce concert de plus d'une heure, en écoutant 100% et en envoyant le mot "PRIVÉ" au 71415. Il s'agit du premier concert de la saison proposé par l'équipe de 100% qui a invité Nolwenn Leroy , Laura Mayne de Native et La Zarra pour ce "concert ultra privé" à Toulouse, ville où est nouvellement installée la station de Mazamet.

Rappelons que 100% est la première radio régionale d'Occitanie, avec près de 175 000 auditeurs quotidiens et près d'un million d'auditeurs réguliers chaque semaine en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Pyrénées-Atlantiques.