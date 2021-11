La plus ancienne émission de TV en podcast

La célèbre émission dominicale peut désormais être écoutée sous la forme de podcasts audio. Chaque semaine, l’émission se décline en différentes rubriques à écouter séparément et en différé sur toutes les plateformes de podcasts : la messe, le magazine, les documentaires et Parole inattendue, court format d’interview où des personnalités se confient sur un extrait biblique. Ponctuellement, des contenus "bonus" seront également proposés parmi le catalogue audiovisuel du Jour du Seigneur (documentaires, reportages ou témoignages forts…). "La présence de l’émission sur les plateformes de podcasts est un enjeu fort dans la mission de service public du Jour du Seigneur, ininterrompue depuis plus de 70 ans" indique un communiqué.