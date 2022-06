La place indispensable de la radio dans les voitures

Les nouvelles directives de WorldDAB sur la distraction des conducteurs dans l'habitacle ont été élaborées avec la contribution d'experts des secteurs de l'automobile et de la radiodiffusion afin de garantir que les écrans soient sûrs pour les conducteurs tout en fournissant les informations que les auditeurs s'attendent à voir sur leur écran de radio numérique. Les lignes directrices couvrent quatre domaines critiques pour les visuels embarqués : lisibilité, pertinence, fréquence et législation locale.

D'autres sessions du WorldDAB Automotive 2022 ont exploré les priorités futures des deux secteurs, telles que la personnalisation et la technologie vocale, y compris la reconnaissance du nom des stations et l'amélioration de la précision de la recherche.

Les intervenants ont également noté le rôle clé que la radio numérique DAB+ pourrait jouer en cas d'urgence. "Lorsque des incidents se produisent, le réseau de diffusion fonctionne parce que nous avons plus de redondance en ce qui concerne l'équipement, l'alimentation électrique et les flux de programmes", a expliqué Håvard Wien de la chaîne norvégienne NRK. L'association des services d'information aux voyageurs a également mis en évidence sa nouvelle norme et son essai d'alertes d'urgence TPEG.