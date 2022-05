La nouvelle Maxximum fête ses 2 ans

Depuis sa relance, Maxximum se consacre à la découverte musicale et propose une programmation éclectique et alternative qui invite l'auditeur au voyage, aux travers de plusieurs styles de musiques électroniques, de l'ambiant à la deep-tech en passant par la techno ou encore la house underground.Pour ses 2 ans, la radio organise deux événements simultanés. D'abord au Glazart à Paris, avec l'autrichienne Aida Arko pour sa première en France, la sud-africaine Lee-Ann Roberts et la parisienne Lessss. Ensuite au Cabaret Aléatoire à Marseille, la légende allemande Helena Hauff, la qatari Deena Abdelwalhed et la grenobloise Bernadette.