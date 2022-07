La moyenne de téléchargements de podcasts en hausse

En 2020, 7 millions de podcasts étaient téléchargés, en moyenne, par mois. Deux ans plus tard, l'audience s'envole. Pour le seul premier semestre de l'année 2022, l'ACPM constate une moyenne mensuelle de 17 millions de podcasts téléchargés... Par ailleurs, l'organisme certifie désormais 297 podcasts (contre seulement 31 en juin 2020) et 9 marques de podcasts sur 10 présentes en juin 2020 le sont toujours en 2022.

Les 3 plus importantes thématiques en nombre de téléchargements représentent 50% des écoutes podcasts. Ce sont les catégories "Culture et société", "Éducation" et "Actualités". Les catégories "Humour", "Sciences", "Affaires", "Sports" et "Criminologie" complètent ce classement.