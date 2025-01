La convention des Indés Radios au Paris Radio Show 2025

Exclusivement réservées aux membres et adhérents du groupement Les Indés Radios, cette convention réunira les directeurs techniques et les directeurs antennes et des programmes ainsi que leurs équipes. Cette convention en partenariat avec RCS, Soundcharts, towerCast et winMedia se tiendra, comme l’année dernière ,dans la Salle Solaris à deux pas de La Bellevilloise.Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès de Wilfried Pierre et télécharger votre badge pour vous inscrire au Paris Radio Show. À noter que la veille de la convention, les directeurs des programmes sont également invités au showcase dans l’objectif de découvrir sur scène les nouveaux artistes montants de la scène musicale française. Il est également possible de réserver une place au restaurant avant le concert sur le site du Paris Radio Show