Une célébration du meilleur de la radio et de l'audio digital au Paris Radio Show

L’innovation technologique a occupé une place centrale dans les récompenses de cette édition. le Groupe M6 (avec son innovation de distribution de signal μMPX) a été salué pour sa "Meilleure Innovation Tech", mettant en avant son rôle clé dans l’évolution des outils et solutions pour les diffuseurs.

En Belgique, NGroup a, quant à lui, remporté le prix de la "Meilleure Intégration Studio", illustrant sa capacité à moderniser et améliorer la production radio et notamment le studio de Nostalgie Belgique. Une illustration de sa capacité à moderniser et flexibiliser la production radio en déployant des studios multi-marques aux profils totalement automatisés avec l'aide notamment de SAVE diffusion, RCS et Sound4.

L’engagement communautaire n’a pas été en reste avec Fred Musa de Skyrock et le DJ Joachim Garraud, qui ont reçu le prix du "Meilleur Engagement Communautaire", récompensant une initiative qui renforce le lien entre créateurs et auditeurs à travers des expériences interactives et participatives.