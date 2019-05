La chanteuse Angèle dans les studios d'Alouette

Après Christine & The Queens, Boulevard des Airs, Bénabar, Jain, Patrick Bruel, Angèle sera ce mardi en direct dans les studios d'Alouette. Pour conclure une saison septembre 2018 - juin 2019 riche en invités et en événements, Angèle répondra ce mardi 28 mai entre 12h et 13h aux questions de Julien l'animateur de "L'Affaire est dans le sac" depuis six saisons.

Après cette émission d'une heure et un "live acoustique" en direct, Angèle donnera, dans le hall de la radio, un "Concert Très Privé" réservé à une petite centaine d'auditeurs privilégiés. Les toutes dernières places sont d'ailleurs à gagner sur la page Facebook et sur le compte Instagram d'Alouette. Un concours organiséjusqu'à lundi matin.