La boite à outils de l'audience digitale

# 126 000 et Panel Radio : le déclaratif

L’institut dispose, depuis longtemps, d’outils de recueil de l’audience mis en place en accord avec le marché des éditeurs et publicitaires. La 126 000 Radio et le Panel Radio, basés sur du déclaratif, prennent en compte depuis longtemps l’audience de la radio sur le digital, et plusieurs études ont été mises en place pour analyser précisément cette audience. Ces études révèlent que 26 millions d’internautes de 15 ans et plus écoutent la radio par internet tous les mois et 6,6 millions d’individus de 13 ans et plus écoutent la radio sur des supports numériques chaque jour (Audience Cumulée).



"Plus de la moitié de cette audience quotidienne se fait sur le smartphone, soit 3,5 millions, ce qui correspond bien à l’intérêt du média radio particulièrement compatible en mobilité. En revanche, nous constatons que l’usage sur la tablette ne s’est pas imposé", souligne Julie Terrade, directrice du pôle national du département radio chez Médiamétrie. "S'il y a une stagnation sur les dernières vagues de cette audience digitale, liée à un tassement global du média radio, la durée d’écoute augmente à 2h15/jour, et la contribution de ces supports numériques dans le volume d’écoute global de la radio dépasse aujourd’hui les 12%." L’écoute en direct de la radio domine largement l’écoute en différé, même si 1,7 million d’auditeurs écoutent quotidiennement des programmes en replay. L’évolution de la mesure d’audience de Médiamétrie, annoncée pour la rentrée 2019 si le comité radio valide bien en février 2019, devrait proposer de nouvelles données. En effet, le recueil automatique avec la technologie du watermarking via un pager permettra de différencier l’audience des flux FM et des flux web, mais aussi le replay. "On sait que cela va ouvrir des perspectives supplémentaires", prévoit déjà Julie Terrade.