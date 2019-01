La Skol radio a fait sa rentrée

Les élèves auront l’occasion, pendant ces 23 semaines, d’élargir leurs connaissances dans le domaine de la radio, mais aussi d’acquérir de l’expérience sur le terrain. Au programme : des cours théoriques avec des intervenants professionnels (histoire de la radio, droit…), de la pratique avec, entre autres, la réalisation d’interviews et de reportages. Il y aura également la visite d’un studio d’enregistrement et de locaux de télévision. En ce qui concerne la 4e promotion qui s’est terminée fin juin 2018, 9 stagiaires sont considérés comme diplômés totalement. Un seul avait une validation partielle. En septembre 2018, 7 sur les 10 stagiaires travaillent dans une radio (2 sur le réseau France Bleu, une travaille sur Europe 1, 3 sur des radios associatives et une sur une radio de catégorie B.