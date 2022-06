La Scam publie ses chiffres-clés pour 2021

Au 31 décembre 2021, la Scam compte 49 744 auteurs (dont 651 membres au Canada et 3 664 en Belgique) qui représentent ses différents répertoires : documentaire audiovisuel et sonore, journalisme, web vidéo, littérature, traduction, photographie, illustration, bande dessinée… Composée de 38% de femmes, la Scam compte 43% de membres de moins de 50 ans. En 2021, elle a accueilli 1 816 nouveaux auteurs et autrices.