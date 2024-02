Auteurs et compositeurs : comment les radios les rémunèrent grâce à la Sacem €

À la Sacem, on connaît la chanson. Protéger les auteurs, compositeurs et éditeurs pour que chacun puisse bénéficier de revenus. Les chansons sont le fonds de commerce des radios musicales. Il est donc normal que ces opérateurs financent les droits d’auteur. De Jean-Jacques Goldman à Vianney en passant par un artiste régional soutenu par la radio locale, tout le monde doit avoir une part du gâteau. Mais savez-vous vraiment ce que paye chaque radio à la Sacem ? Paradoxalement, le financement n’est pas en rapport avec la taille de la radio et sa zone de diffusion, mais plutôt en rapport avec son chiffre d’affaires.