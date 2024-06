La Scam publie son baromètre de l'audiovisuel

La rémunération globale (écriture et réalisation) médiane pour un film ayant nécessité plus de trois mois de travail est de 13 665 €. Quels que soient le sexe, l’âge ou les années d’expérience des auteurs et autrices, cette rémunération est jugée très largement insuffisante. La part consacrée à la réalisation est de loin la plus importante. En fonction du budget du film, elle augmente beaucoup plus vite que celle consacrée à l’écriture.

Un quart des autrices et auteurs touche moins de 2 000 € en droits d’auteur. 24 % les perçoivent sous forme de prime d’écriture et 33% sous forme d’à-valoir.16 % déclarent percevoir sous les deux formes (prime d’écriture + minimum garanti).