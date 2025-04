Radio France boucle 2024 à l’équilibre malgré les baisses budgétaires

Le Conseil a salué la gestion vertueuse conduite depuis 2018, qui a permis de préserver les équilibres tout en poursuivant les objectifs du projet stratégique 2024-2028. L’année 2024 a été marquée par de nouveaux records pour les trois grands piliers de l’offre : la radio, la musique et le numérique. Radio France a atteint près de 15.5 millions d’auditeurs quotidiens en fin d’année, tandis que ses antennes ont généré plus de 4.7 milliards d’écoutes de contenus audio et vidéo.

Les ressources éditoriales ont été maintenues à hauteur de 465.6 M€. L’entreprise a su répondre aux enjeux de l’année en couvrant de grands événements comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, les élections européennes et législatives, ou encore la réouverture de Notre-Dame, à laquelle ses formations musicales ont activement participé.