La SACD partenaire du programme Sounds of New York

"New York City, The Podcasting Capital". C’est ainsi que se présente cette mégalopole qui concentre d’importants groupes de médias et de publicité, des plateformes, mais aussi des studios de production et des auteurs/autrices. Sounds of New York permettra aux auteurs français de découvrir l’écosystème du podcast américain, de rencontrer les acteurs de la filière basés à New York, et de se laisser inspirer tout en posant les bases de collaborations futures.

L’intérêt des auditeurs, des médias et des marques pour le podcast ne cesse de croître, particulièrement aux États-Unis. D’après une étude réalisée par le MOME (Mayor’s Office of Media and Entertainment) en 2019, un Américain sur cinq écoute au moins un podcast par mois. En France, c’est un sur dix.