La Réunion : Émilie Minatchy rejoint Cirano Group

"Nous sommes vraiment fiers de voir Mme Minatchy rejoindre notre groupe. Son dynamisme et sa polyvalence sont des atouts majeurs pour notre développement" nous explique Mario Lechat, Président de Cirano Group. Et Émilie Minatchy de conclure : "Je suis vraiment très heureuse de reprendre une mission sur mon île natale, et fière de faire partie de l’aventure Cirano Group. Nous allons, j’en suis certaine, réaliser de beaux projets ensemble. Nouveau chapitre de ma vie, nouveaux challenges...".

Anciennement H2R, le groupe Cirano (CInéma, Internet, RAdio, NOuveaux médias) est la régie digitale des radios NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons. Elle commercialise également plusieurs sites web.