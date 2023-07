Métridom : l’audience de la radio à La Réunion

Sur la période entre janvier et juin 2023, les radios généralistes génèrent une audience cumulée de 49.4%, soit 352 700 pour 62.1% de PDA et 02h58 de DEA. Chez les radios musicales, les stations enregistrent 36.9% d'audience cumulée pour 263 500 auditeurs, 35.2% de PDA et une DEA de 02h15. Pour les radios associatives, elles génèrent 3.4% d'audience cumulée pour 24 500 auditeurs, 3.6 de PDA et 02h28 de DEA.

Radio Free Dom enregistre une audience cumulée de 29.6% (211 400 auditeurs/jour) pour 36.1% de PDA et 2h53 de DEA. Elle est suivie par Réunion La 1ère (13.1%), NRJ Réunion (12.2%), EXO FM (10.0%), Chérie FM Réunion (8.1%), RTL Réunion (5.9%), Rire et Chansons (4.8%), Free Dom 2 (4.0%) et RER (3.3%).