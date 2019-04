La Lettre Pro de la Radio n° 110 vient de paraitre

FanScore Music géolocalise les goûts des auditeurs

Plateforme online, FanScore Music propose aux radios des analyses quantitatives et qualitatives sur les contenus et sur la musique. Développée par Bruno Witek, FanScore Music ambitionne de devenir une plateforme européenne de marketing et d'étude sur la radio online. Elle a déjà à son actif plus de 1 100 enquêtes réalisées avec plus de 200 000 auditeurs…



Monsieur radio : C'est vraiment too much…

N’allez surtout pas dire que Monsieur Radio est old school. Il a juste l’oreille affûtée. La récente Journée de la langue française dans les médias audiovisuels a réveillé chez lui quelques vieux réflexes : la chasse aux anglicismes sur les radios. Et cette fois-ci, il a frisé le burn-out. Let’s go pour parcourir ce rapide best of qu’il a rédigé pour les lecteurs de La Lettre Pro de la Radio !



Comment vendre plus de campagnes annuelles

Signer un contrat annuel paraît insurmontable pour beaucoup de commerciaux radio alors que d’autres les empilent et débutent leur mois avec beaucoup plus de sérénité. Objectif : signer des engagements annuels avec toutes sortes d’annonceurs, et pas seulement avec de gros acheteurs de volume, mais aussi avec de modestes artisans, PME et TPE.