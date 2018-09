La Lettre Pro de la Radio n° 104 vient de paraitre

Les duos gagnants de la radio

Émission seul ou en duo ? Aujourd’hui, les binômes (Fun Radio, RMC, Chérie...) sont de plus en plus recherchés au niveau de l’animation. Plus pratique pour combler les blancs, mais pas que… Deux animateurs, c’est aussi plus d’identification pour l’auditeur. Mais alors comment constituer le duo parfait ? Quelles sont les règles pour tenir sur une saison et plus ? Reportage.



Belgique francophone : la radio en pleine forme

Dix ans après son premier plan de fréquences (2008), le CSA belge a assis son autorité de régulateur en Belgique francophone. Avant cette "révolution" fonctionnelle, stations de radio et chaînes de télévision s’installaient librement sur les ondes. Aujourd’hui, le paysage audiovisuel est beaucoup plus structuré. Les radios belges cohabitent avec certaines radios françaises. Sur le Net, Auvio, la plateforme digitale de la RTBF, et RTL Play se livrent une concurrence féroce.