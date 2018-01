La Journée mondiale de la radio, ce sera le 13 février

L'Uneso, organisatrice de cette nouvelle Journée mondiale de la radio, sera présente au prochain Salon de la Radio (du 25 au 27 janvier) pour promouvoir cet événement mondial et expliquer aux stations comment elles peuvent y participer de manière active et concrète. L'Unesco sera aux côtés de l'UER sur un stand commun pour inviter les stations à exploiter le nouvelle extension .radio. Le thème pour 2018 de la Journée mondiale de la radio se concentre autour de l’alliance du sport et de la radio en tant que force pour la participation civique et le développement permettant ainsi de célébrer l’humanité dans sa diversité. "Nous sommes excités à l’idée de célébrer la radio et son rôle dans la formation de cette alliance. De ce fait, nous donnons accès à une plateforme pour les stations et auditeurs dans le but de construire ensemble leurs programmes et débats autour de la radio" a expliqué l'Unesco.L'Unesco invite d'ailleurs les radios à répondre à un questionnaire ( ICI ) dans le but d'assurer le succès de cette Journée mondiale. Ce questionnaire a été élaboré afin aider l'Unesco à mieux comprendre les besoins des stations à l'échelle mondiale ainsi qu'à fournir les informations et les ressources nécessaires.