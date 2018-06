La Fondation Varenne lance ses Prix Varenne 2018

Ce concours annuel est ouvert aux journaliste de la presse quotidienne régionale et départementale, de la presse hebdomadaire régionale et départementale, de la presse quotidienne nationale, de la presse magazine et de la radio ainsi qu'aux reporters-photographes (en partenariat avec Canon) et aux reporters d’Images (JRI) Ces concours s’adressent à l’ensemble des journalistes professionnels, titulaires d’une carte professionnelle, salariés ou pigistes. La dotation globale de 70 000 € sera attribuée pour chacune des catégories sous la forme d’un Grand Prix de 5 000 € et d’un prix spécifique de 3 000 € à un jeune journaliste titulaire de la carte professionnelle depuis moins de 5 ans et âgé de 30 ans maximum. Deux prix internationaux de 5000 € seront également attribués dans les catégories JRI et Photo.