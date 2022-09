La CNRA tiendra ses États Généraux à Nancy

Ces prochains États Généraux de la CNRA se dérouleront durant deux journées et permettront la mise en place de débats, de tables rondes, d'ateliers pratiques liés à la formation, de moments culturels et de rencontres entre les stations associatives et avec les partenaires du secteur...La CNRA se positionne comme l’organisation représentative des radios libres françaises structurées en fédérations. Elle représente plus de 260 radios implantées dans plus de 80 départements français dont 3 d’outre-mer.La CNRA revendique fédérer près de 10 000 bénévoles et 1 200 emplois salariés.