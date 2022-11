La CNRA apporte son soutien à la radio RTF

"La CNRA s'indigne devant de telles attaques de la part d'un groupe comme NRJ en ciblant particulièrement une radio associative alors que les mots "Instant Live" font partie du vocabulaire utilisé depuis des décennies en radio et que d'ailleurs ce nom reste toujours utilisé par d'autres radios, notamment commerciales mais qui n'ont pas été visés par cette plainte" indique un communiqué.La CNRA rappelle son attachement à "la liberté de programmation et au choix du nom des émissions par les salariés et bénévoles qui composent les équipes de nos radios".Lire également ICI