Limoges : RTF mise en demeure par NRJ

Sur le plateau de France 3 Limousin, le président de RTF a expliqué avoir reçu une lettre recommandée le mettant en demeure de modifier le nom d'une émission ("Instant Live") diffusée par la radio locale associative de Limoges. "On ne boxe pas vraiment dans la même catégorie. Cette argumentation est irrecevable, et presque ridicule, d'abord sur le plan juridique parce que "instant live", ça n'a rien de distinctif. Donc, on ne peut pas le déposer. Pas plus qu'on ne peut déposer "bonjour". Et puis, éthiquement parlant, un gros groupe comme NRJ s'attaquer à une radio qui ne fonctionne quasiment qu'avec des bénévoles, ça a quelque chose de dérisoire" a indiqué hier soir Jean-François Biardeaud.