L'expérience radio "visuelle" se développe dans les véhicules

Cette campagne, portée par le WorldDAB, permet de mettre en avant la façon d'utiliser les informations dont les diffuseurs et les radios disposent désormais sous la forme de métadonnées, données diffusées avec le DAB+, de manière consistante pour assurer le bon affichage dans les véhicules.Il s’agit aussi de confirmer et de renforcer la place de la radio sur le tableau de bord. Les exemples sont nombreux : son nom accompagné de son logo, le nom de l'animateur ou du titre de l'émission, le titre d'une chanson ainsi que des illustrations liées au programme.La campagne inclut une animation et une vidéo ainsi qu’une fiche d’information pour mieux appréhender les metadatas (voir ci-dessous).