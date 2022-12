L’entreprise RCS France certifiée Qualiopi

À l’occasion de la certification Qualiopi, l’équipe de RCS a travaillé sur une nouveau cycle de formation et redéfini ses modules "initiation, perfectionnement et avancée" notamment pour son célèbre logiciel Gselector et pour toute sa gamme logicielle, de la diffusion avec Zetta, au CRM Aquira et à la gestion commerciale et publicitaire avec Netcom2Go, en particulier.Dans ses nouveaux locaux, situés au 18 rue du château à Neuilly-sur-Seine, RCS dispose désormais d’une salle de formation entièrement équipée et dotée d’un studio pour travailler en conditions réelles et dans n’importe quelle situation, avec tous les outils utilisés par les radios.