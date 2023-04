RadioTour : RCS présente les nouveautés de Revma

Qui écoute votre programme ? Combien de temps ? Depuis quel territoire ? Qui a écouté votre pre-roll ? Combien d'auditeurs quittent l'écoute durant un titre et à quel moment précis ? L'outil Revma se présente comme une solution de streaming professionnel. "C'est un outil d'avenir" assure Lionel Guiffant, directeur de RCS Europe. L'outil disponible en ligne offre une solution complète idéale à l'heure où le changement des usages pousse l'auditeur sur l'écoute en ligne.

Outre l'encodage audio professionnel (multi-formats et multi-débits avec 3 niveaux de sécurisation intégrés et une playlist de secours en cas de rupture du flux principal) et les rapports d'écoute intégrés, Revma permet de traiter un nombre de sources et d'auditeurs simultanés illimités. Revma génère des rapports d'audience détaillés pour chacune des sources, par station, par agrégation, par flux.