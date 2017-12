L'audience des radios à La Réunion

Les modules Cinéma et Consommation marché pour étudier les équipements / achats automobiles et la fréquentation des enseignes de la grande distribution sont reconduits. Et pour la 1ère fois, les souscripteurs pourront exploiter ces cibles marketing dans les outils de médiaplanning. De plus, à compter de janvier 2018, dans le cadre de cette étude, le nombre d’interviews réalisées sur mobile passera de 25% à 30%. Quant à l’Observatoire des Usages Internet (OUI), il sera désormais mené chaque année aux Antilles et à la Réunion (et non plus de manière alternée un an sur deux). Enfin, le périmètre de l’étude s’élargit progressivement aux pratiques digitales de la consommation TV/Radio (replay par chaîne et station sur les 4 écrans).