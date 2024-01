L'audience de la radio et les usages Internet à Dakar

"Ce dispositif permet aux clients de l’étude d’analyser les résultats sur des cibles fines et par jour. Cette mesure a pour objectif de fournir aux chaînes de télévision, aux agences de communication et aux annonceurs, les données nécessaires au pilotage publicitaire et éditorial de leurs offres" précise Médiamétrie.

Sur cette période, un peu moins de la moitié des habitants du Grand Dakar (44%) ont écouté chacun la radio en moyenne 1h26 par jour (du lundi au vendredi). Les stations ZIK FM et RFM sont les plus écoutées au Sénégal, représentant, à elles seules, presque deux tiers de l’audience de la radio (62.7%), devant WALF FM et SUD FM.