L'audience de la radio en Polynésie française

En Polynésie française, 1% d’audience cumulée en 2023 représente 1 699 personnes âgées de 13 ans et plus. Sur ce territoire, la radio est écoutée quotidiennement par 78 500 auditeurs. Elle représente 46.2% d'audience cumulée pour une DEA de 2h30. C'est légèrement mieux qu'en septembre 2022 puisque la radio a gagné 2 300 auditeurs. Pour autant, c'est presque comparable avec l'étude du mois de mars 2021 avec une audience cumulée de 79 000 auditeurs.

Sans surprise, Polynésie La 1ère est la seule à apparaître dans ce classement avec 14.8% d'audience cumulée (25 200 auditeurs) pour une DEA à 1h33. Une audience en hausse continue depuis mars 2021.

L'étude conduite par Médiamétrie s’est échelonnée sur 2 semaines entre le 15 septembre et le 15 octobre...