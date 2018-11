L'audience de la radio en Polynésie française

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de cette étude ad hoc d'audience en Polynésie française (Tahiti et Moorea) mais seules apparaissent les radios qui ont souscrit à l'étude au jour de la parution et dont l'audience cumulée pour un jour de semaine atteint au moins 2%. Que nous dit cette nouvelle enquête. D'abord, les Polynésiens aiment la radio puisque la DEA est de 3h02. Ensuite, que les stations musicales mènent la danse avec près de 70% de PDA pour une audience cumulée de plus de 40%. Notons la performance des radios associatives avec une audience cumulée de plus de 14 points (contre 2.2 en métropole).En pole position, Tiare FM qui est la station la plus écoutée : 13.1 (AC), 19.3 (PDA) et 2h22 (DEA). La radio est implantée à Papeete.