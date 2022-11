L'audience de la radio en Polynésie française en septembre 2022

Très loin de Paris, on note, grâce à cette nouvelle étude de Médiamétrie, que l'audience cumulée de la radio est aussi en baisse. En Polynésie française, Musicales génèrent 32.7% contre 21.2% pour les Généralistes et 3.5% pour les Thématiques. Sur un an, la station Polynésie la 1ère reprend sa place de première radio avec 23 500 auditeurs devant NRJ Tahiti qui la cède avec 11.9% contre 12.4% il y a un an.

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude d’audience en Polynésie française mais seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2% pour la radio. En Polynésie française, % d’audience cumulée en 2022 représente 1 695 personnes âgées de 13 ans et plus.