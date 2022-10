L'audience de la radio en Nouvelle-Calédonie

La radio enregistre une audience légèrement en hausse sur un an gagnant seulement 600 auditeurs. La DEA est en baisse de 12 minutes sur 1 an. Deux radios apparaissent dans le classement Métridom. D'abord, la radio de service public Nouvelle Calédonie La 1ère avec 26.3% d'audience cumulée (60 400 auditeurs) pour une PDA de 26.6% et une DEA de 2h11. La radio enregistre néanmoins une baisse importante de son audience en un an, passant de 33.7% (septembre 2021) à 26.3%, aujourd'hui.

Suit Radio Djiido avec 17.9% d'audience cumulée (41 100 auditeurs) et 18.3% de PDA pour une DEA de 2h12.

En Nouvelle-Calédonie, un point d'audience cumulée en 2022 représente 2 301 personnes âgées de 13 ans et plus.