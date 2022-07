L'audience de la radio en Martinique et Guadeloupe

En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2022 représente 3 236 personnes âgées de 13 ans et plus. Carton plein pour RCI Guadeloupe (143 000 auditeurs) qui domine toujours très largement les audiences avec 44.4% d'audience cumulée et 46.1% de part d'audience pour 3h37 de DEA. Suivent Guadeloupe La 1ère et NRJ Antilles.

En Martinique, 1 point d’audience cumulée en 2022 représente 3 130 auditeurs âgées de 13 ans et plus. RCI Martinique enregistre 39.6% d'audience cumulée (123 900 auditeurs) pour 40.8% de part d'audience et 3h13 de DEA. Suivent Martinique La 1ère et Trace Martinique.