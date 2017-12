L’audience de la radio aux Antilles

Première constatation, la puissance des radios généralistes qui réalisent à elles seules plus de 71% de l'audience cumulée contre 30.1 pour les radios musicales. En Guadeloupe, on écoute RCI qui pèse plus de la moitié de l'audience cumulée (50.9). Seule Guadeloupe 1ère et, dans une moindre mesure, NRJ Guadeloupe semble résister à son emprise sur les auditeurs. C'est aussi RCI qui réalise la plus forte part d'audience avec 48.5% pour 3h25 de DEA.

Quasiment le même constat pour la Martinique où les radios généralistes génèrent plus de 63% de l'audience cumulée. Encore une fois, RCI domine ses concurrentes avec 46.2% d'audience cumulée, 45.5% de part d'audience pour une DEA de 3h16. Des résultats à faire pâlir les radios de la métropole...