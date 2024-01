"L’art de bien commencer la journée" avec le nouveau spot de Radio Classique

"Chaque jour de la semaine, Radio Classique ouvre la journée des auditeurs de la plus belle des manières, avec la Matinale éco de François Geffrier de 6h à 7h puis la Matinale info de 7h à 9h avec David Abiker" explique la station.

Réalisé par l’agence Maison Habile, ce nouveau spot affirme l’ancrage de Radio Classique dans le quotidien des Français, avec un slogan fort et direct, "L’art de bien commencer la journée", et revendique son positionnement généraliste : "Info. Eco. Culture. Musique". Un positionnement mis en avant dès décembre 2023 avec une campagne presse plus spécifiquement dédiée au 7h-9h de Radio Classique, animé par David Abiker (voir ci-dessus).