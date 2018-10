L'antenne de RMC en panne ce vendredi matin

Que se passe-t-il à RMC ? Alors que la station a rejoint le Campus Altice dimanche dernier, les problèmes techniques se multiplient. Hier, Jean-Jacques Bourdin s'était énervé en direct à l'antenne après une série d'incidents dans le journal de 6h. Ce matin, la station a connu une nouvelle fois des difficultés techniques et même une énorme panne qui a touché l'ensemble de l'antenne à partir de 7h30 du matin et pendant 1h30. "RMC connaît actuellement des problèmes techniques. Nos équipes techniques travaillent actuellement pour rétablir l'antenne. Nous vous présentons nos excuses." a indiqué la station dans un communiqué vers 7h50.À 8h30, sur BFM TV, Jean-Jacques Bourdin s'est expliqué : "Je veux présenter nos excuses en raison des problèmes techniques que nous rencontrons depuis 1h30.... ça me navre... ça me navre car on se doit d'offrir à nos auditeurs et auditrices une qualité de service pour la radio et la télé.... Et je peux vous garantir que nous allons réparer ça."