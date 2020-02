L'actrice Julie de Bona, en stage à Europe 1

C'est ce qu'on appelle s'investir pour son rôle. Comment être certaine de pouvoir camper convenablement une animatrice radio dans une série télé quand on n'est jamais passé derrière un micro ? Avoir un stage sur Europe 1 et faire une chronique en direct est déjà un très bon début. C'est ce qu'a fait l'actrice Julie de Bona, qui s'est installée dans nos locaux pour une semaine et a délivré un billet vendredi dans Culture-médias.