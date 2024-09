Europe 1 : Brigitte Bardot dans la nouvelle série du podcast "Destins Extraordinaires"

Isabelle Morizet revient sur le parcours de la plus célèbre des tropéziennes, dans 5 épisodes de podcasts alimentés d’archives sonores. Les auditeurs peuvent également écouter 3 épisodes bonus, qui laissent la parole à ceux qui la connaissent et à Brigitte Bardot elle-même, dans une interview qu’elle a accordée à Europe 1 en 1964.

Disponible dès maintenant sur l'application Europe 1, europe1.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, cette série inédite met à l'honneur l'actrice, chanteuse, militante et icône du style français, devenue une muse internationale.