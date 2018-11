L'Union des Annonceurs lance un concours de spots radio

2. Complétez le formulaire d’inscription ( ici ) entre le 22 octobre et le 30 novembre pour accéder à l’espace de documentation (mise à disposition des éléments de l’univers des marques et de la fiche d’informations)3. Choisissez votre terrain d’inspiration : (La lutte contre les incivilités, création obligatoire et Les "Marques" création(s) au libre choix. Vous pouvez choisir une ou plusieurs marques parmi les participantes).4. Vous pouvez participer jusqu’à 5 fois.5. Complétez autant de fois que nécessaire la fiche d’informations Labo créatif #2 visant à décrire le scénario de votre/vos création(s), en incluant toutes les précisions nécessaires (ton, intonation, bruitage, style musical…).6. Envoyez celle(s)-ci accompagnée(s) de la/des maquette(s) audio enregistrée(s) au format mp3/mp4 de vos différentes créations dont obligatoirement une création Lutte contre les incivilités avant le 30 novembre, 23h59 à l'adresse : lelaboratoirecreatif@uda.fr Un jury de personnalités sélectionnera la meilleure création pour chacune des Marques dans la mesure du possible, ainsi que la meilleure création pour la Lutte contre les incivilités. Il retiendra parmi elles, le Lab d’or. Ces créations feront l’objet d’un enregistrement dans un studio de production professionnel avec l’aide de professionnels du son et de la voix.