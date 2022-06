L’UER récompense la nouvelle Maison de Radio-Canada

L’infrastructure du réseau média sur IP se distingue par ses plus de 400 routeurs qui constituent l’épine dorsale du système. Ils sont en mesure de transmettre 450 Tb/s de contenu média en temps réel et de prendre en charge plus de 50 000 flux médias. Les technologies IP à l’œuvre dans la nouvelle MRC permettent d’échafauder virtuellement des infrastructures illimitées de routage de signaux audio/vidéo, et donc d’améliorer considérablement la souplesse, l’agilité et l’efficacité de la production. Ce réseau est un des plus étendus et des plus ambitieux dans son genre. Le travail réalisé à la nouvelle MRC a fait connaître CBC/Radio-Canada comme figure de proue de l’industrie, et le diffuseur public national est plus que jamais vu comme un leader dans son domaine et un précurseur dans la normalisation des technologies IP.