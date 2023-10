L'ARARO 2024 s'intéressera à l'Intelligence Artificielle

Le programme définitif de cet 14e Atelier Radiophonique Romand sera dévoilé fin novembre mais il sera largement question de deux sujets: le direct et l’intelligence artificielle. Cette dernière est en pleine croissance et pas un jour ne se passe sans que de nouveaux effets de l’IA soient annoncés. Des radios ont tenté l’expérience. D’autres redoutent l’irruption de l’IA et se demandent si le direct n’est pas la meilleure formule pour pérenniser notre média.Ces questions seront posées et débattues lors du prochain Atelier Radiophonique Romand qui aura lieu le 9 février à l’Université de Neuchâtel.Le programme sera disponible fin novembre sur araro.ch