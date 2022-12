L'A2PRL met à l'honneur des personnalités françaises

Les nombreux votes exprimés par les stations abonnées de l'A2PRL ont retenu Caroline Garcia (sacrée au Masters de tennis féminin, passée en un an de 74e place mondiale à la 4e place) dans la catégorie "Ils ont fait gagner la France". Dans la catégorie "Ils ont fait briller la France", les radios ont choisi Sophie Adenot (future astronaute sélectionnée par l'Agence Spatiale européenne). Dans la catégorie "Ils ont fait battre le cœur des Français", les radios ont élu Clara Luciani (auteure-compositrice-interprète et musicienne). Enfin, dans la catégorie "Ils vont changer la vie des Français", les radios ont élu Leïa, Roxane, Emma, Agathe et Éloïse, étudiantes de l'université de Nantes, pour leur projet de paille anti-GHB.