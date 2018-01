Kiss FM : un partenariat avec Carrefour

Dès lundi, les auditeurs de Kiss FM pourront se partager la somme de 8 000 € grâce aux hypermarchés Carrefour situés en région PACA. Pour tenter sa chance, il suffit de s'inscrire sur notre le site internet kissfm.fr. Ainsi, du lundi au vendredi, entre 6h et 9h30, "Les Lèv'tôt" (Eric, Bidule et Jérém) appellerons tous les jours un auditeur inscrit pour jouer avec eux et offrir 200 € de carte cadeaux.