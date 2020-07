Karine Le Marchand rejoint RTL en duo avec Laurent Baffie

Accompagnée de Laurent Baffie, réputé pour sa répartie et son humour grinçant, Karine Le Marchand retracera les moments forts de la vie de ses invités dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs.

"Je suis vraiment très heureux que Karine Le Marchand ait accepté de rejoindre RTL : ses talents d’animatrice, son humour et son empathie feront des merveilles. Son duo avec Laurent Baffie s’annonce explosif, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs" a déclaré, ce matin, Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6.



Karine Le Marchand n’en est pas à ses premiers pas à la radio puisqu’elle a rejoint "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier en 2014. Quant à Laurent Baffie, comédien, auteur, metteur en scène, animateur de radio et de télévision, on peut également l’entendre sur RTL dans les « Grosses Têtes » où il officie depuis 1990