Kantar publie les premiers résultats Africascope 2019

En moyenne, 62% des individus de 15 ans et plus ont écouté la radio quotidiennement en 2019. Ils y ont consacré en moyenne 1h29. Les pays champions de l'écoute radio sont le Mali avec une durée d'écoute moyenne de 2h21 par jour et le Burkina Faso qui culmine à près de 3h08. Les autres pays ont une durée d'écoute proche de la moyenne.

Parmi les stations nationales les plus écoutées on trouve : Zik FM à Dakar, Radio Al Bayane à Abidjan la station nationale CRTV à Douala et Yaoundé, Top Congo à Kinshasa, Radio Congo à Brazzaville, Urban FM à Libreville, Radio Savane à Ouagadougou et à Bamako : Radio Liberté.



Du côté des stations internationales, RFI est présente dans le Top 3 des radios les plus écoutées dans 7 des 8 pays étudiés. Elle est même la radio la plus écoutée au Gabon et au Congo. En 2018, les radios ont été écoutées autant via un poste de radio classique (59%) que via un téléphone mobile équipé d'un récepteur FM (59%). Ils sont également 4% à l'écouter via leur poste de télévision.