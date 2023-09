K6 embauche trois nouveaux collaborateurs

Après le studio hightech inauguré par le Président de l’Arcom en juillet 2019, après le « plan environnement 2025 » et les investissements pour réduire son empreinte carbone (isolation, voitures électriques, Eco challenge), après le Kombi K6 et son studio mobile vintage équipé des dernières technologies (lire ICI ), K6 investi donc dans l’humain. Pour produire encore plus de programme local, la première radio indépendante à Dijon et en Côte-d’Or intègre trois nouveaux collaborateurs en CDI.D'abord, Charles Perrin Sonnette qui effectue un retour aux sources. Ce journaliste dijonnais de 26 ans, passé par RMC, Virgin Radio et la PQR, vient pour renforcer l’info du soir et alimenter la branche vidéo lancée par K6 en 2020.